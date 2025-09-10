EE. UU.: La Casa Blanca comparte la imagen de un Labubu inspirado en un migrante deportado

La Casa Blanca compartió la imagen de un<b> Labubu, muñecos chinos con popularidad mundial,</b> inspirado en un migrante guatemalteco deportado, mientras<b> la Administración de Donald Trump</b> eleva el uso de<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/ee-uu-trump-pide-pena-muerte-asesino-joven-ucraniana-charlotte-EI10092699 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-politiza-brutal-asesinato-refugiada-ucraniana-ee-uu-OJ10089531 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>