Estados Unidos: ICE deporta a casi 200 mil personas en siete meses de la administración Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o conocido como ICE, deportó a casi 200 000 personas en los primeros siete meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, según confirmó un alto funcionario de Seguridad Nacional. Cabe reconocer que las primeras deportaciones iniciaron el 23 de Enero del 2025 y con estas cifras, la agencia federal se encamina a registrar su nivel más alto de expulsiones en al menos una década.

En total, el gobierno ha contabilizado cerca de 350 000 deportaciones desde enero, incluyendo repatriaciones ejecutadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza conocida como CBP, la Guardia Costera y autodeportaciones voluntarias. Solo la CBP reportó más de 132 000 expulsiones en lo que va del año.

La administración Trump ha fijado la meta de alcanzar un millón de deportaciones anuales, aunque hasta ahora los arrestos diarios dentro del país oscilan entre 1 000 y 2 000, por debajo de los 3 000 que exige la Casa Blanca. Funcionarios admiten en privado que la falta de personal y recursos ha dificultado llegar al objetivo.

Aun así, el Congreso aprobó una fuerte inyección presupuestaria: el ICE recibirá casi USD 75 000 millones hasta 2029, de los cuales USD 45 000 millones serán destinados a ampliar los centros de detención migratoria y el resto a operativos de arresto y deportación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó en una reunión de gabinete que la estrategia ha enviado un contundente mensaje y ha incentivado incluso las salidas voluntarias. El DHS complementa los operativos con campañas publicitarias y programas que ofrecen incentivos financieros para que los indocumentados abandonen el país por su cuenta.

La última vez que se registró un volumen de deportaciones similar fue en 2014, bajo la administración de Barack Obama, cuando se expulsó a 316 000 personas.