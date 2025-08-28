Estados Unidos: ICE deporta a casi 200 mil personas en siete meses de la administración Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o conocido como <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ice target=_blank>ICE</a>, <b>deportó a casi 200 000 personas en los primeros siete meses</b> del segundo mandato del presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump target=_blank>Donald Trump</a>, según confirmó un alto<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seguridad-nacional target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gobierno target=_blank></a><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/aduanas target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/fbi-investiga-tiroteo-iglesia-eeuu-crimen-odio-catolicos-AA10011537 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/casa-blanca target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/espana-mas-22-mil-personas-combaten-tomatazos-popular-fiesta-tomatina-NA10015118 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b>