España: Más de 22 mil personas combaten a tomatazos en la popular fiesta de la Tomatina

Más de 22 mil personas<b> combatieron a tomatazos </b>en una singular guerra festiva conocida como la Tomatina en la<b> localidad valenciana de Buñol, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/europa/dragon-azul-playas-espana-FC9985698 target=_blank>España</a> </b>este miércoles 27 de agosto, este año sirvió como<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/pueblos-indigenas-amazonia-cop30-LA10012009 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/javier-milei-fue-evacuado-de-un-acto-electoral-por-incidentes-con-manifestantes-opositores-PA10011439 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>