El dragón azul, el molusco venenoso que ha obligado a cerrar playas en España

Guardamar del Segura ya había cerrado sus balnearios el miércoles por la "aparición masiva" de ejemplares de dragón azul. Este jueves había levantado la prohibición, que quedó vigente otra vez este viernes.

Las autoridades de Guardamar del Segura , una ciudad del este de España , prohibieron nuevamente este viernes 22 de agosto el ingreso a sus playas debido a la aparición de ejemplares de ' dragón azul ', una pequeña babosa marina que mide unos cuatro centímetros y cuya picadura puede provocar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas.

En La Línea de la Concepción, en el sur de España, también aparecieron estas babosas, lo que obligó, asimismo, al cierre de una playa. Pero existen reportes de otros avistamientos en Lanzarote, Torreguadiro y otras localidades.

La apariencia del molusco es atractiva. De hecho, en redes sociales circulan videos y fotos de personas tocando al animal, no obstante, autoridades españolas han advertido que no deben tocar la babosa ni con guantes.

El 'dragón azul' tiene un cuerpo de forma alargada, con el vientre marcado por una serie de líneas horizontales azules y grises plateado y una banda central más clara, y el dorso gris. Este pequeño animal se alimenta de otros organismos de mayor tamaño, como la medusa venenosa carabela portuguesa, de la que selecciona y almacena las toxinas para su propio uso.

Habita en aguas templadas y tropicales de océanos como el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Según científicos, el aumento de la temperatura del mar estaría arrastrando los moluscos a las costas.