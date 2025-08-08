Mundo
08 ago 2025 , 07:48

La Guardia Española encontró 32 perros muertos que fueron abandonados sin agua ni comida

Los animales estaban abandonados desde junio en una propiedad de la provincia de Badajoz, en la región de Extremadura. Algunos de ellos estaban sueltos, otros atados con cadenas o en jaulas.

   
    Los 32 perros fueron abandonados en junio.( Captura de pantalla )
Fuente:
afp
user placeholder

AFP
La policía española informó del hallazgo de 32 perros en condiciones deplorables en una finca del suroeste de España. El propietario es investigado por presunto maltrato animal.

Los animales estaban abandonados desde junio en una propiedad de la provincia de Badajoz, en la región de Extremadura. Algunos de ellos estaban sueltos, otros atados con cadenas o en jaulas, informó la Guardia Civil en un comunicado.

"Todos se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida" y "algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos", añade el comunicado.

Penas más duras en España por maltrato animal

Los agentes descubrieron los cadáveres la semana pasada "en diferentes estados de descomposición", tras recibir una denuncia de que había perros abandonados y en malas condiciones.

Todos los animales estaban extremadamente delgados. Las fotos difundidas por la policía muestran varios cadáveres de perros demacrados.

La policía informó que abrió una investigación contra el propietario de la granja por presunto abandono de animales con el resultado de muerte.

España aprobó en 2023 una nueva ley sobre bienestar animal que endurece las penas por maltrato y abandono.

