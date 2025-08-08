La Guardia Española encontró 32 perros muertos que fueron abandonados sin agua ni comida

La policía española informó del hallazgo de 32 perros en condiciones deplorables en una finca del suroeste de España. El propietario es investigado por presunto maltrato animal.

Los animales estaban abandonados desde junio en una propiedad de la provincia de Badajoz, en la región de Extremadura. Algunos de ellos estaban sueltos, otros atados con cadenas o en jaulas, informó la Guardia Civil en un comunicado.

LEA: EE. UU.: Incendio forestal Canyon Fire, se propaga en California

"Todos se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida" y "algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos", añade el comunicado.