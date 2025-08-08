EE. UU.: Incendio forestal Canyon Fire, se propaga en California

Los bomberos de la costa oeste estadounidense lucharon por contener los incendios forestales que se propagaron rápidamente en el sur de California durante la noche del jueves 7 de agosto al viernes 8, obligando a las autoridades locales a ordenar la evacuación de miles de personas.

El incendio, denominado Canyon Fire por las autoridades, se desató la tarde del jueves en la región montañosa, a unos 100 kilómetros al norte de Los Ángeles.

En tan solo unas horas, arrasó casi dos mil hectáreas de vegetación que abarcan los condados de Los Ángeles y Ventura, según el último informe del viernes por la mañana del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, la principal agencia estatal de extinción de incendios.

Unas diez zonas, con miles de habitantes, están bajo órdenes de evacuación debido a la rápida propagación del incendio hacia el este, según informó la agencia en su sitio web, explicando que amenaza el tendido eléctrico y ciertas comunidades.

Al menos 2.700 residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares, según el último recuento realizado a las 23:00 hora local del jueves, según informó a AFP el viernes el portavoz del Departamento de Bomberos de Ventura, Andrew Dowd.

Los bomberos de los dos condados afectados están trabajando activamente en una estrategia a largo plazo para contener y extinguir el incendio, enfatizó también el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

Hasta el momento, nadie ha resultado herido ni ninguna vivienda ha sufrido daños, informó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles el viernes 8 de agosto por la mañana en su cuenta de X.

Se insta encarecidamente a los residentes a seguir las instrucciones de las autoridades y a evacuar inmediatamente cuando se les solicite, aconsejaron los servicios de emergencia del Condado de Ventura.

El incendio Canyon se extiende por el sur de California en un momento en que varios otros incendios asolan la región.