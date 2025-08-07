Mundo
Polonia: Furgoneta es arrollada por un tren que iba a gran velocidad

El suceso, captado en video por cámaras de seguridad en Polonia, ocurrió cuando el conductor intentó cruzar por las vías a pesar de la luz roja.

   
    Momento en el que la furgoneta queda atrapada en las vías del tren sin opción a maniobrar( Captura de pantalla )
Un fuerte accidente en Polonia, grabado por cámaras de seguridad y que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra el momento exacto en que una furgoneta es arrollada por un tren. A pesar de la brutal colisión que dejó el vehículo completamente destruido, el conductor logró salir ileso.

El suceso ocurrió en un paso a nivel en Polonia, cuando el conductor de una furgoneta blanca intentó cruzar las vías rápidamente para saltarse una luz roja. Sin embargo, quedó atrapado justo cuando las barreras de seguridad descendían, sin margen de maniobra.

