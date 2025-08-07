Polonia: Furgoneta es arrollada por un tren que iba a gran velocidad

Un fuerte accidente en Polonia, grabado por cámaras de seguridad y que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra el momento exacto en que una furgoneta es arrollada por un tren. A pesar de la brutal colisión que dejó el vehículo completamente destruido, el conductor logró salir ileso.

Leer más: Colombia y Perú podrían entrar en disputa por la soberanía de Santa Rosa en el Amazonas

El suceso ocurrió en un paso a nivel en Polonia, cuando el conductor de una furgoneta blanca intentó cruzar las vías rápidamente para saltarse una luz roja. Sin embargo, quedó atrapado justo cuando las barreras de seguridad descendían, sin margen de maniobra.