06 ago 2025 , 15:43

Colombia y Perú podrían entrar en disputa por la soberanía de Santa Rosa en el Amazonas

La aparición de una isla fluvial y el desplazamiento natural del río complican una frontera definida por un tratado de 1928, llevando al presidente Gustavo Petro a avivar el debate diplomático.

   
    El Río Amazonas se sigue reduciendo en Colombia( Foto de AFP )
El Espectador
Redacción
La disputa territorial entre Colombia y Perú por la soberanía de la Isla de Santa Rosa viene con fuerza, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara públicamente que Perú se había "apropiado" de un territorio que considera colombiano. La situación, lejos de ser nueva, tiene sus raíces en la compleja geografía del río Amazonas y en la interpretación de los acuerdos fronterizos.

La isla fluvial de Santa Rosa emergió del río alrededor de 1970, mucho después de que Colombia y Perú firmaran el Tratado Lozano-Salomón en 1928 para definir sus límites. Dicho tratado estableció que la frontera en la zona del Amazonas sería marcada por el thalweg, es decir, la parte más profunda y navegable del cauce fluvial. En ese entonces, el thalweg pasaba más cerca de Leticia, la capital colombiana en el Amazonas.

El problema principal radica en que el río Amazonas es un sistema dinámico. A lo largo de las décadas, la acumulación de sedimentos ha provocado que el thalweg se desplace gradualmente, moviéndose desde la orilla colombiana hacia el lado peruano. Hoy, expertos señalan que el brazo colombiano del río apenas tiene unos 5 a 6 metros de profundidad, mientras que el peruano supera los 15 metros, lo que significa que el punto de referencia del thalweg, y por lo tanto la frontera, se ha movido.

La postura de Colombia

El gobierno colombiano, a través de su Cancillería, argumenta que la isla no existía cuando se firmaron los tratados y que, de acuerdo con el thalweg como criterio de delimitación, el territorio que se ha formado al norte del nuevo cauce más profundo debería pertenecer a Colombia. El gobierno ha pedido la reactivación de la Comisión Mixta de Límites para resolver la controversia.

La postura de Perú

El canciller de Perú, Elmer Schialer, ha manifestado que la isla de Santa Rosa es parte de la isla peruana de Chinería, que fue asignada en 1929. Sostiene que el movimiento del thalweg no cambia la frontera y que Perú ha ejercido soberanía sobre el territorio desde su aparición.

Expertos en derecho internacional coinciden en que la disputa es un asunto jurídico complejo que debe ser resuelto a través de mecanismos de solución pacífica de controversias, como la negociación directa. Algunos han sugerido que una posible solución podría ser que Colombia acepte la soberanía peruana sobre la isla, a cambio de que se realicen trabajos de dragado para asegurar que el thalweg del río regrese al lado colombiano, garantizando el acceso vital de Leticia al Amazonas.

