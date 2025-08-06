Colombia y Perú podrían entrar en disputa por la soberanía de Santa Rosa en el Amazonas

La disputa territorial entre Colombia y Perú por la soberanía de la Isla de Santa Rosa viene con fuerza, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciara públicamente que Perú se había "apropiado" de un territorio que considera colombiano. La situación, lejos de ser nueva, tiene sus raíces en la compleja geografía del río Amazonas y en la interpretación de los acuerdos fronterizos.

La isla fluvial de Santa Rosa emergió del río alrededor de 1970, mucho después de que Colombia y Perú firmaran el Tratado Lozano-Salomón en 1928 para definir sus límites. Dicho tratado estableció que la frontera en la zona del Amazonas sería marcada por el thalweg, es decir, la parte más profunda y navegable del cauce fluvial. En ese entonces, el thalweg pasaba más cerca de Leticia, la capital colombiana en el Amazonas.

El problema principal radica en que el río Amazonas es un sistema dinámico. A lo largo de las décadas, la acumulación de sedimentos ha provocado que el thalweg se desplace gradualmente, moviéndose desde la orilla colombiana hacia el lado peruano. Hoy, expertos señalan que el brazo colombiano del río apenas tiene unos 5 a 6 metros de profundidad, mientras que el peruano supera los 15 metros, lo que significa que el punto de referencia del thalweg, y por lo tanto la frontera, se ha movido.

Leer más: EE. UU. ejecutará por primera vez a un criminal con un desfibrilador implantado en el corazón