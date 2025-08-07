Colombia | Un hombre fue asesinado a quemarropa tras ser llamado por una mujer

Un hombre fue asesinado a sangre fría en plena vía pública en el sector de El Queremal, en la carretera Cali Dagua, en el departamento del Valle del Cauca. El crimen, que quedó registrado en un video que se ha viralizado en redes sociales, ha causado conmoción por la violencia con la que se ejecutó.

En las imágenes se observa a una mujer que llama al hombre desde la acera. Segundos después, un sujeto se le acerca y, sin mediar palabra, le dispara desde muy cerca. El atacante, que según testigos aparentaba estar bajo los efectos del alcohol, sacó un arma de fuego y abrió fuego directamente contra la víctima.

Lea más: Los nuevos aranceles de Donald Trump entran en vigor y la guerra comercial con sus socios cobra fuerza