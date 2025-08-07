Colombia | Un hombre fue asesinado a quemarropa tras ser llamado por una mujer

<b>Un hombre fue asesinado a sangre fría </b>en plena vía pública en el sector de El Queremal, en la carretera Cali Dagua, en el departamento del Valle del Cauca. El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/crimenes target=_blank>crimen</a>, <b>que quedó registrado en un </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/video target=_blank>video</a><b> </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/redes-sociales target=_blank></a> <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/alcohol target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/nuevos-aranceles-donald-trump-vigor-guerra-comercial-AH9900244 target=_blank></a>