Mundo
07 ago 2025 , 10:45

Colombia | Un hombre fue asesinado a quemarropa tras ser llamado por una mujer

El crimen ocurrió en El Queremal, Valle del Cauca, en Colombia y quedó registrado en video.

   
  • Colombia | Un hombre fue asesinado a quemarropa tras ser llamado por una mujer
    Asesinan a un hombre en Colombia ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un hombre fue asesinado a sangre fría en plena vía pública en el sector de El Queremal, en la carretera Cali Dagua, en el departamento del Valle del Cauca. El crimen, que quedó registrado en un video que se ha viralizado en redes sociales, ha causado conmoción por la violencia con la que se ejecutó.

En las imágenes se observa a una mujer que llama al hombre desde la acera. Segundos después, un sujeto se le acerca y, sin mediar palabra, le dispara desde muy cerca. El atacante, que según testigos aparentaba estar bajo los efectos del alcohol, sacó un arma de fuego y abrió fuego directamente contra la víctima.

Lea más: Los nuevos aranceles de Donald Trump entran en vigor y la guerra comercial con sus socios cobra fuerza

Lea más: Trump y Putin acuerdan reunirse en los próximos días

Varios presentes intentaron auxiliar al herido. En el video se aprecia a dos hombres cargándolo y subiéndolo a un vehículo para llevarlo a un centro médico, pero ya no tenía signos vitales.

La Policía del Valle del Cauca ya ha iniciado una investigación para dar con el paradero del agresor y determinar si existía alguna relación entre la mujer que llamó a la víctima y el autor de los disparos. Hasta ahora, no se ha emitido información oficial sobre detenciones o avances en el caso.

Temas
Asesinatos
muerte
Colombia
pistolas
arma de fuego
Mundo
Noticias
Recomendadas