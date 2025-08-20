California: Cazadores descubren cerdos salvajes con carne azul neón

Después de una exhaustiva investigación, los laboratorios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) identificaron al culpable detrás del extraño fenómeno. Se trata de un veneno anticoagulante llamado difacinona, un rodenticida ampliamente utilizado en la agricultura para controlar roedores. La sustancia se tiñe de un color azul brillante de forma deliberada como una medida de seguridad para que los humanos puedan detectarlo y evitarlo. Sin embargo, los animales salvajes no reconocen estas señales de advertencia.

Un inquietante descubrimiento en California encendió las alarmas de las autoridades y la población local. Cazadores de la zona de Salinas, en el condado de Monterey, encontraron cerdos salvajes cuya carne y grasa exhiben una fluorescencia de un brillante color azul neón. Dan Burton, un experto en control de fauna silvestre, fue el primero en presenciar el suceso y no podía creer lo que veía, un tono "azul neón, azul arándano", que desafía cualquier explicación natural y revela un problema ambiental mucho más grave de lo que parecía.

Así es como se ve la carne de los cerdos salvajes debido a este veneno ( )

El caso ha generado una gran preocupación por el riesgo que representa para la salud humana. Los cerdos salvajes, que son una mezcla de jabalíes y cerdos domésticos, se alimentan de casi todo, incluidos roedores envenenados. Esto los convierte en un eslabón clave en la propagación de la toxina. El veneno permanece activo en los tejidos del animal por un largo período, y puede afectar a los depredadores que consumen la carne, lo que incluye a los humanos, incluso después de que ha sido cocinada.

El hallazgo de los cerdos azules no es un caso nuevo. Un estudio de 2018 ya había reportado la presencia de este rodenticida en un porcentaje considerable de cerdos salvajes y osos en California. Aunque el uso del veneno se ha restringido a técnicos certificados desde 2024, el hecho de que siga apareciendo en la fauna local demuestra que la contaminación persiste. Para las autoridades, si la carne de un animal es azul, algo está mal, pero incluso aquellos que no muestran un color visible podrían estar contaminados.

El CDFW ha pedido a los cazadores que extremen las precauciones al recolectar carne de animales de caza en la zona. También recomiendan a los agricultores que adopten métodos de gestión de plagas que no utilicen productos químicos. Lo ocurrido en California plantea serios interrogantes sobre las consecuencias inesperadas de los químicos agrícolas. Esta trágica historia sirve como una advertencia muy clara sobre cómo una medida de seguridad humana puede tener un impacto tan perjudicial en la vida silvestre.

También te puede interesar: El Papa dice que hay esperanza ante las negociaciones sobre Ucrania