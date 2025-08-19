Mundo
19 ago 2025 , 17:16

El Papa dice que hay esperanza ante las negociaciones sobre Ucrania

Desde la Ciudad del Vaticano, el Papa dijo que hay esperanza para finalmente terminar la guerra en Ucrania, aunque mencionó que para ello será necesario mucho trabajo y rezar mucho.

   
  • El Papa dice que hay esperanza ante las negociaciones sobre Ucrania
    Foto archivo de el papa León XIV, durante la audiencia general que se celebró en el aula Pablo VI.( Foto de EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El Papa León XIV expresó este martes que hay esperanza ante las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania, al ser preguntado al respecto a su salida del palacio de Castel Gandolfo para regresar al Vaticano.

"Hay esperanza pero todavía es necesario trabajar mucho, rezar mucho y buscar verdaderamente la vía para seguir adelante y encontrar la paz", respondió el pontífice ante los medios, preguntado por las negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El papa estadounidense suele aprovechar sus actos públicos para pedir la paz en Ucrania y otros lugares y, desde su elección el pasado mayo, recibió al presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, y ofreció el Vaticano como lugar para una eventual negociación.

Leer más: Zelenski pide a Trump que participe en la reunión trilateral con Putin

Preguntado también si se mantiene en contacto con otros líderes implicados en esta cuestión, respondió: "De vez en cuando hablo con algunos. Continuamente. Recemos y busquemos el modo de progresar".

Sus declaraciones se produjeron a su salida de la Villa Barberini de la localidad de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde ha pasado unos días de descanso veraniego que hoy han tocado a su fin con su regreso a la Ciudad del Vaticano.

Trump afirmó que ya ha empezado a "organizar" una reunión entre los líderes ruso y ucraniano.

También te puede interesar: Diputado finlandés se quitó la vida en el Parlamento en Helsinki

Temas
negociaciones
negociaciones de paz
guerra Ucrania
negociaciones rusia ucrania
Vladimir Putin
Volodímir Zelenski
Papa León XIV
Ciudad del Vaticano
Vaticano
Noticias
Recomendadas