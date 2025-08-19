Europa
19 ago 2025 , 15:40

Diputado finlandés se quitó la vida en el Parlamento en Helsinki

La política de Finlandia lamenta el fallecimiento de Eemeli Peltonen, diputado de 30 años. Las autoridades investigan las circunstancias, pero no sospechan de un crimen.

   
  • Diputado finlandés se quitó la vida en el Parlamento en Helsinki
    El ex diputado social demócrata, Eemeli Peltonen, posando para una fotografía( Foto de Eemeli Peltonen )
Fuente:
Infobae
Fuente:
La Nación
Fuente:
Euronews
Fuente:
ABC
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El diputado socialdemócrata Eemeli Peltonen, de 30 años, fue encontrado muerto este martes en el Parlamento de Finlandia, un suceso que conmocionó a la esfera política del país. Las autoridades investigan las circunstancias del deceso, pero la policía de Helsinki ya ha señalado que no sospecha de un crimen. Su muerte elimina de forma inesperada a una figura emergente de la izquierda finlandesa.

La noticia generó una ola de consternación. Políticos de todo el espectro ideológico expresaron su tristeza y enviaron condolencias a los seres queridos del diputado. La presidenta del grupo parlamentario socialdemócrata, Tytti Tuppurainen, afirmó que Peltonen "era un miembro muy querido de nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Una vida joven se ha apagado demasiado pronto".

Leer más: "Bienvenidos al cementerio de hombres vivos": la brutalidad en la megacárcel de Bukele que denuncian 8 de los venezolanos deportados por EE.UU. a El Salvador

En señal de respeto, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, suspendió de forma inmediata toda actividad política, a pesar de que el Parlamento se encuentra en su receso estival. El presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, también expresó su pesar en redes sociales, donde afirmó que Peltonen era un "colega muy querido y respetado por todos los partidos".

El ex diputado en su cuenta de Instagram
El ex diputado en su cuenta de Instagram ( Foto de Eemeli Peltonen )

En las semanas previas a su muerte, Peltonen había estado alejado de los focos políticos. En junio, el mismo diputado reveló en una publicación en redes sociales que padecía una enfermedad renal y una posterior infección. Según sus palabras, estos padecimientos lo obligaron a tomar una baja por enfermedad de verano.

A pesar de su juventud, Peltonen forjó una carrera política notable. A los 18 años, fue electo concejal en la localidad de Jarvenpaa, y fue uno de los diputados más jóvenes en entrar al Parlamento en 2023. Su trayectoria, llena de promesas, representaba un futuro brillante para el Partido Socialdemócrata, lo que hace su pérdida aún más significativa.

Foto del ex diputado en su cuenta de Instagram
Foto del ex diputado en su cuenta de Instagram ( Foto de Eemeli Peltonen )

La policía de Helsinki acudió al edificio del Parlamento el martes por la mañana tras recibir una alerta. Varios equipos de emergencia, incluyendo un vehículo blindado, se desplazaron al lugar. El inusual despliegue de seguridad causó alarma inicial. Sin embargo, las autoridades pronto emitieron un comunicado oficial donde afirmaban que las investigaciones preliminares no apuntaban a un acto criminal.

También te puede interesar: Macron asegura tener fuertes dudas sobre la voluntad de paz de Putin

Temas
Suicidio
Helsinki
diputados
Parlamento
Finlandia
Noticias
Recomendadas