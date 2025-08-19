Diputado finlandés se quitó la vida en el Parlamento en Helsinki

El diputado socialdemócrata Eemeli Peltonen, de 30 años, fue encontrado muerto este martes en el Parlamento de Finlandia, un suceso que conmocionó a la esfera política del país. Las autoridades investigan las circunstancias del deceso, pero la policía de Helsinki ya ha señalado que no sospecha de un crimen. Su muerte elimina de forma inesperada a una figura emergente de la izquierda finlandesa.

La noticia generó una ola de consternación. Políticos de todo el espectro ideológico expresaron su tristeza y enviaron condolencias a los seres queridos del diputado. La presidenta del grupo parlamentario socialdemócrata, Tytti Tuppurainen, afirmó que Peltonen "era un miembro muy querido de nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Una vida joven se ha apagado demasiado pronto".

En señal de respeto, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, suspendió de forma inmediata toda actividad política, a pesar de que el Parlamento se encuentra en su receso estival. El presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, también expresó su pesar en redes sociales, donde afirmó que Peltonen era un "colega muy querido y respetado por todos los partidos".