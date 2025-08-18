Zelenski pide a Trump que participe en la reunión trilateral con Putin

El presidente de Ucrania, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/volodimir-zelenski target=_blank>Volodímir Zelenski</a></b>, pidió este lunes a su homólogo de Estados Unidos, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump target=_blank>Donald Trump</a></b>, que<b> participe en la reunión trilateral que ambos buscan organizar junto al líder de Rusia</b>, <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/eeuu-rayo-impacta-poste-provoca-explosion-carolina-del-sur-MN9924248 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-se-sabra-si-hay-solucion-para-guerra-CG9954015 target=_blank></a></b>