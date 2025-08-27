Javier Milei fue evacuado de un acto electoral por incidentes con manifestantes opositores

La <b>Libertad Avanza</b>, partido del presidente, describió el acto electoral de Lomas de Zamora como una <b>caravana pacífica</b>, en la que un grupo de manifestantes y militantes identificados con el<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-machete-javier-milei-motosierra-IE9978183 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/javier-milei-protagoniza-curiosa-escena-entrevista-LB9892278 target=_blank></a> <b></b>