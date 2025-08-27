El FBI investiga el tiroteo en una iglesia de EE. UU. como un crimen de odio contra los católicos

Dos niños fueron asesinados por un <b>hombre armado</b> que <b>atacó una iglesia</b> en Mineápolis (norte de Estados Unidos), y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores, informó la policía. El<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/ee-uu-incauta-usd-470-millones-drogas-KB10006729 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/tres-heridos-detenido-17-anos-tiroteo-estados-unidos-CK9914422 target=_blank></a> <b></b><b></b>