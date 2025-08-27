El FBI investiga el tiroteo en una iglesia de EE. UU. como un crimen de odio contra los católicos

El jefe del FBI agregó que el agresor fue identificado como "Robin Westman", un individuo "nacido hombre bajo el nombre de Robert Westman".

"El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos", afirmó Patel en X.

El FBI comenzó una investigación por terrorismo y crimen de odio contra los católicos tras el tiroteo en una iglesia de Minneapolis , Estados Unidos, que causó dos muertos y 17 heridos, entre niños y adultos, según indicó su director, Kash Patel.

Dos niños fueron asesinados por un hombre armado que atacó una iglesia en Mineápolis (norte de Estados Unidos), y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores, informó la policía.

El hombre armado "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", dijo a los periodistas el jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara.

Los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar cuando les dispararon en la iglesia Annunciation.

La iglesia se encuentra junto a una escuela afiliada en el sur de la ciudad, la más grande del estado de Minnesota.

"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos", dijo O'Hara, y agregó que otras 17 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños. Dos estaban en condición crítica.

El hombre armado, de 23 años, disparó con un rifle, una escopeta y una pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento, según el jefe de policía, quien añadió que parece haber actuado solo.