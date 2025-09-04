Ferrari lanza su modelo SF90 VXX Darth Vader

El Ferrari SF90 ha sido uno de los modelos más icónicos de la empresa italiana, que siempre se ha enfocado en que sus autos sean una mezcla entre velocidad y elegancia, desde sus modelos más básicos como el Roma, hasta los más inusuales, como es el caso de este SF90 VXX Darth Vader, diseñado junto a la marca de automóviles de lujo con sede en Dubái, Venuum Black.

El Ferrari Darth Vader muestra en su exterior una pintura negra que intenta asemejarse al traje del villano, mezclada con sutiles detalles azules que hacen referencia al color del sable de luz que usa en sus batallas. Su apariencia atemorizante no solo resalta por su diseño visual, sino también por lo que esconde en su interior: un motor V8 biturbo de 4.0 litros, acoplado con dos motores eléctricos, que lo convierten en un superauto con más de mil caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 483 km/h.

De por sí, conseguir un Ferrari es un proceso complicado debido a las políticas de venta de la empresa, que solo comercializa y permite la reserva de sus modelos a clientes miembros de una lista exclusiva. Esta lista incluso impone restricciones sobre la reventa en un tiempo determinado y prohíbe modificaciones tanto estéticas como de rendimiento, las cuales, en caso de incumplirse, podrían llevar a Ferrari a solicitar la devolución del vehículo.

El Ferrari SF90 Darth Vader está limitado a tan solo 25 unidades en todo el mundo, lo que lo convierte en un modelo aún más exclusivo, con un precio aproximado de cinco millones de dólares.