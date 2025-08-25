Curiosidades
25 ago 2025 , 11:06

Colombia: Registraduría desmiente que una niña haya sido registrada como Chat Yipiti

La Registraduría Nacional de Colombia, por medio de un comunicado, desmintió la información sobre la supuesta inscripción de una niña con el nombre Chat Yipiti, en referencia a la herramienta de inteligencia artificial.

   
  • Colombia: Registraduría desmiente que una niña haya sido registrada como Chat Yipiti
    Foto referencial a niña llamada Chat Yipiti. ( Pixabay )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
En los últimos días, circuló en redes sociales y medios digitales la noticia de que una recién nacida habría sido registrada con el nombre Chat Yipiti en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba. Sin embargo, esta información fue desmentida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó que, tras revisar sus bases de datos nacionales y consultar directamente con la Notaría Única de Cereté, no se encontró ninguna inscripción de nacimiento con ese nombre. La institución aseguró que no existe ningún registro civil a nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra, como lo afirmaban las versiones virales.

Hemos verificado nuestros sistemas de registro y podemos afirmar que esa información es falsa. No hay ninguna menor registrada con ese nombre en el país, señaló la Registraduría en su pronunciamiento.

La noticia falsa se propagó ampliamente por redes sociales, generando reacciones y comentarios humorísticos entre los usuarios. Incluso se compartieron supuestas imágenes del registro civil, las cuales también fueron desmentidas.

Este caso ha servido como ejemplo de la rapidez con la que pueden difundirse rumores infundados en internet. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla, y a consultar fuentes oficiales ante noticias inusuales.

Certificado de no existencia del Nombre Chat Yipiti.
Certificado de no existencia del Nombre Chat Yipiti. ( La Registraduría Nacional de Colombia. )
