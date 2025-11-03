Telescopio de la NASA realiza un sorprendente hallazgo en el cometa interestelar 3I/ATLAS

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/cometa-3i-atlas-cientificos-harvard-hablan-de-una-naturaleza-extraterrestre-IG10345793 target=_blank>NASA</a> acaba de confirmar un <b>hallazgo</b> que podría reescribir la historia de la vida: el <b>telescopio espacial Neil Gehrels Swift</b> ha detectado la huella de un componente importante para la vida en el<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/un-cometa-o-una-nave-extraterrestre-lo-que-revela-3i-atlas-IH10353694 target=_blank></a><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/la-nasa-muestra-imagenes-reales-cometa-interestelar-3i-atlas-BB10333156 target=_blank></a>