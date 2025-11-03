Ciencia
Telescopio de la NASA realiza un sorprendente hallazgo en el cometa interestelar 3I/ATLAS

El hallazgo de la NASA sugiere que los elementos esenciales para la vida podrían estar mucho más extendidos en el universo de lo que se creía.

   
    Representación del paso de un cometa por la Tierra. ( Freepick )
La NASA acaba de confirmar un hallazgo que podría reescribir la historia de la vida: el telescopio espacial Neil Gehrels Swift ha detectado la huella de un componente importante para la vida en el cometa interestelar 3I/ATLAS.

Este cuerpo celeste no nació en nuestro vecindario solar, lo que convierte a este descubrimiento en un mensaje cósmico directo de otro sistema estelar. Aquí, te contamos todos los detalles.

Esta imagen muestra la observación del cometa 3I/ATLAS cuando fue descubierto el 1 de julio de 2025 en Chile.
Esta imagen muestra la observación del cometa 3I/ATLAS cuando fue descubierto el 1 de julio de 2025 en Chile. ( ATLAS/Universidad de Hawái/NASA )

¿Qué se descubrió en 3I/ATLAS?

Los astrónomos, liderados por la Universidad de Auburn, lograron identificar gas hidroxilo (OH), la huella química del agua, mientras el cometa se encontraba a una distancia del Sol donde normalmente estaría inactivo, casi tres veces más lejos que la Tierra.

Esta actividad anómala, con una pérdida estimada de 40 kilogramos de agua por segundo, ha dejado a los científicos asombrados. El impacto es enorme:

"Cuando detectamos agua proveniente de un cometa interestelar, estamos leyendo una señal de otro sistema planetario. Nos dice que los ingredientes de la química de la vida no son exclusivos de nosotros", explicó el profesor Dennis Bodewits desde la NASA

Representación del Observatorio Espacial Swift.
Representación del Observatorio Espacial Swift. ( NASA )

¿Por qué es importante este descubrimiento?

A diferencia de sus predecesores interestelares, 'Oumuamua (seco) y Borisov (rico en monóxido de carbono), ATLAS está demostrando que el agua y, por ende, los bloques de construcción de la vida son ingredientes mucho más comunes y universales de lo que se pensaba.

Con una antigüedad estimada de más de siete mil millones de años, este cometa actúa como una cápsula del tiempo, ofreciendo una oportunidad única para entender cómo se formaron los planetas y la química de la vida en galaxias lejanas.

