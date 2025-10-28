Salud y Belleza
28 oct 2025 , 14:43

Investigadores japoneses sugieren que las canas podrían proteger contra el cáncer

Según un estudio de la Universidad de Tokio, las canas podrían proteger en la formación de tumores cancerígenos.

   
  • Investigadores japoneses sugieren que las canas podrían proteger contra el cáncer
    Investigadores japoneses sugieren que las canas podrían proteger contra el cáncer.( Pixabay )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un equipo de científicos de la Universidad de Tokio en Japón ha encontrado evidencias de que el encanecimiento del cabello podría ser más que un signo de envejecimiento, podría representar una defensa natural del organismo frente al cáncer. La investigación, publicada en Nature Cell Biology, revela cómo las células madre del folículo piloso reaccionan ante daños en el ADN y cómo este proceso podría prevenir la formación de tumores.

LEA: Lo que el tamaño de tu cuello puede revelar sobre tu salud

Según los investigadores, cuando las células madre del cabello sufren daños genéticos, algunas dejan de dividirse y se transforman en células diferenciadas, un fenómeno que provoca la aparición de canas. Este mecanismo, denominado diferenciación acoplada a la senescencia, impide que las células dañadas continúen replicándose, reduciendo así el riesgo de que se conviertan en células cancerígenas.

La profesora Emi Nishimura, coautora del estudio, explicó que “la misma población de células madre puede seguir caminos opuestos según el tipo de estrés que reciben y las señales de su entorno: pueden agotarse, generando canas, o expandirse, lo que podría derivar en tumores como el melanoma”. Esta dualidad sugiere que el encanecimiento del cabello y el desarrollo de ciertos cánceres comparten orígenes celulares similares, pero con resultados distintos.

El estudio se realizó principalmente en modelos animales, aunque los científicos sostienen que estos hallazgos podrían ser relevantes para los seres humanos. Comprender cómo las células madre reaccionan ante daños genéticos y cómo se relacionan con el envejecimiento podría abrir nuevas vías para la prevención del cáncer y la medicina regenerativa, según los autores.

LEA: EE. UU.: Retiran toallitas desmaquillantes por posible contaminación bacteriana

Además, los expertos destacan que el hallazgo ayuda a explicar por qué las canas aparecen de manera temprana en algunas personas: podrían ser un reflejo de la capacidad del cuerpo de protegerse frente a agresiones celulares. Este descubrimiento genera interés en la comunidad científica, ya que vincula de forma directa el envejecimiento visible, la senescencia celular y la defensa natural frente al cáncer.

El estudio abre un nuevo campo de investigación que podría permitir, en el futuro, desarrollar terapias que potencien esta protección natural sin comprometer la regeneración de tejidos, combinando prevención oncológica con avances en biomedicina y cuidado capilar.

Temas
cáncer
canas
cura cáncer
envejecimiento
salud y bienestar
tratamiento contra cáncer
Mundo
Noticias
Recomendadas