Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano en muerte cerebral

El primer<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/realizan-exito-primer-trasplante-bipulmonar-ecuador-KCEC403786 target=_blank> trasplante de pulmón</a> de un <b>cerdo genéticamente modificado</b> a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable y funcional nueve días, aunque con<b> signos de daño y rechazo.</b> Una operación que<b></b> <b></b><i></i> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/radiografia-planeta-revela-alarmante-aumento-temperatura-co-2024-LL9951951 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/intoxico-a-su-companero-con-cloro-tras-acoso-bullying-EB10003043 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/evidencia-fosil-mas-antigua-de-mestizaje-entre-homo-sapiens-CD9995343 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>