Colombia: Un niño intoxicó a su compañero con cloro tras grave acoso de bullying

Un episodio de acoso escolar en la Institución Noroccidental de Soledad, en Colombia, terminó en una emergencia médica cuando un estudiante de 12 años llevó cloro en un termo al colegio. El líquido fue ingerido accidentalmente por otro menor, que no estaba involucrado en el conflicto y presentó vómitos y malestar antes de ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Según medios locales, el estudiante habría sufrido burlas constantes y decidió llevar dos termos, uno con agua y otro con cloro. Su intención era evitar que le siguieran quitando sus pertenencias.

La tía del niño intoxicado, Karen Crespo, relató que su sobrino pidió permiso para tomar agua y se sintió mal de inmediato. “Gracias a Dios no pasó a mayores, pero el riesgo fue enorme”, advirtió. Crespo agregó que el menor incluso consideró usar veneno para ratas, pero al no conseguirlo optó por el cloro.

La dirección del colegio convocó a los padres del estudiante implicado para esclarecer el caso, aunque la coordinación académica afirmó no tener reportes previos de bullying, la familia de la víctima sostiene lo contrario.

Este hecho se suma a las preocupantes cifras de acoso escolar en el área metropolitana de Barranquilla ya que más de 300 reportes en 2024, según la Secretaría de Educación del Atlántico. Padres y líderes comunitarios han pedido reforzar la presencia de psicólogos y protocolos de convivencia.

El menor intoxicado ya se encuentra fuera de peligro, mientras autoridades educativas y locales anunciaron un plan de seguimiento para evitar que situaciones similares se repitan.