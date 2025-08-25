Ciencia
China: Sorprendentes imágenes de la tierra desde estación espacial Tiangong

La Agencia Espacial China (CNSA) difundió recientemente un impactante video captado desde su estación espacial Tiangong, en el que se aprecian impresionantes panorámicas de la Tierra.

   
    Imágenes de la tierra desde estación espacial China Tiangong( Captura del video )
Las imágenes, publicadas por la Agencia Espacial China el 24 de agosto, muestran en detalle costas, formaciones de nubes, zonas urbanas iluminadas durante la noche e incluso partes estructurales de la propia estación, como sus ventanas panorámicas. Estas tomas, además de su valor visual, ofrecen información útil para estudios climáticos y atmosféricos, y refuerzan el papel de Tiangong como herramienta clave de divulgación científica.

LEA: El telescopio James Webb descubre una nueva luna queorbita alrededor de Urano

La estación Tiangong que significa Palacio Celestial, es un complejo espacial modular que orbita entre 340 y 450 kilómetros sobre la superficie terrestre. Aunque tiene un tamaño mucho menor que la Estación Espacial Internacional, su diseño permite la realización de misiones de larga duración y experimentos científicos en microgravedad.

El módulo central, Tianhe, fue lanzado en abril de 2021 y funciona como núcleo vital: allí se encuentran los sistemas de soporte, propulsión, alojamiento para los astronautas y el centro de acoplamiento. A este se sumaron los módulos Wentian y Mengtian en 2022, ambos destinados a actividades científicas internas y externas.

Con esta estación, China completa una de las fases más ambiciosas de su programa espacial tripulado. Tiangong no solo representa una alternativa independiente a la Estación Espacial Internacional, sino que también posiciona al país como un actor clave en la exploración y la ciencia espacial a largo plazo.

LEA: La NASA revela que Ceres pudo ser habitable en el pasado

El nuevo material visual refuerza ese mensaje mientras muestra la belleza del planeta desde una perspectiva privilegiada, también evidencia el funcionamiento activo y habitado de esta base orbital. Un mensaje claro de que la carrera espacial del siglo XXI tiene cada vez más protagonistas.

