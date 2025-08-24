Video | Al menos 12 muertos y varios desaparecidos tras derrumbe de puente en China

El puente Jianzha forma parte de la línea ferroviaria que conecta las provincias de Sichuan y Qinghai, en el altiplano tibetano, y es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo, además del primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo. Según la agencia estatal Xinhua, la causa del accidente fue la falla de un cable de acero. En el momento del derrumbe, 15 trabajadores y un jefe de obra se encontraban en la zona más afectada, y aún se desconoce el paradero de al menos dos de ellos.

Al menos 12 personas perdieron la vida y varias permanecen desaparecidas tras el colapso de un puente ferroviario en construcción en el oeste de China . El incidente ocurrió el viernes 22 de agosto, alrededor de las 3:00, hora local, en la provincia de Qinghai, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción sobre el río Amarillo.

Imágenes publicadas por la cadena estatal CCTV muestran la sección central del puente desplomada y las torres de andamios junto a varias grúas. Los equipos de rescate continúan buscando a los desaparecidos, mientras que el número de víctimas fatales podría variar a medida que avanza la operación. Cientos de rescatistas fueron movilizados para atender el siniestro.

Los accidentes en obras de construcción son frecuentes en China, donde las normas de seguridad suelen ser laxas. En diciembre pasado, 13 trabajadores murieron en un derrumbe durante la construcción de una vía férrea en Shenzhen, al sur del país, un episodio que evidencia los riesgos de los proyectos industriales en la región.