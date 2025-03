Según El País , la eficacia de Bimervax fue confirmada en diversos estudios y la información sobre sus resultados fueron publicados en la prestigiosa revista científica The Lancet Infectious Diseases.

El Hospital San Pedro de La Rioja, Argentina, ha comenzado un estudio pionero sobre el uso de Naltrexona en dosis bajas (LDN) para tratar el COVID persistente. Este tratamiento ha mostrado resultados prometedores en el alivio de síntomas comunes como la fatiga extrema y la niebla mental.

Algunos pacientes ya han reportado mejorías significativas, según información de Cadena SER. Los resultados preliminares de este estudio fueron documentados en la revista The New England Journal of Medicine, lo que resalta su importancia en la comunidad científica internacional.

