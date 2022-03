UNES y PK celebran el archivo de la Ley de Inversiones; Gobierno la rechaza

Una serie de reacciones se generaron, durante la tarde de este jueves 24 de marzo del 2022, luego de que la Asamblea Nacional negó y archivó el proyecto de Ley de Inversiones que se debatió en el Pleno.

El legislador Daniel Noboa, presidente de la Comisión de Desarrollo en donde se trató la propuesta, emitió un comunicado en el que señala: “ante estas circunstancias de caos e inestabilidad política que vive el país, lo más sensato es irnos a nuestras casas y llamar a la muerte cruzada”. Ecuador no aguanta caminar sin rumbo cierto y bajo el permanente cuestionamiento de su actuar.

Cuestionó que el Órgano Legislativo no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha sintonizado con las demandas ciudadanas, no ha permitido trabajar en leyes necesarias para mitigar los efectos dejados por la pandemia y luchar contra la pobreza, la inseguridad y atraer inversiones que permitan generar empleo.

A su criterio, una muestra de la falta de consensos es el tratamiento de la Ley de Inversiones que ha sufrido permanentes ataques y descalificaciones sin ningún criterio, simplemente buscando oponerse sin fundamento, sin proponer alternativas o propuestas que permitan mejorar su aplicabilidad. Apuntó que en la norma se incluyeron candados para dejar claro que no era posible las privatizaciones de los sectores estratégicos.

La bancada Unión por la Esperanza (UNES), cuyos asambleístas votaron en contra de la propuesta, se pronunció en otro comunicado indicando que Ecuador ganó. “La bancada RC nunca apoyará la pretensión de una ley del ‘agarra lo que puedas’. La norma no atraía inversión extranjera, no generaba nuevos empleos y no beneficiaba a la gente”.

Asimismo, el bloque Pachakutik celebró el archivo de la norma, pues sus legisladores responden a los intereses de la mayoría de los ecuatorianos y en el Parlamento "legislamos y fiscalizamos siempre en favor del pueblo", indicó el movimiento en su cuenta de Twitter.

El Gobierno rechazó la “actitud indolente e insensible” de la Asamblea Nacional al archivar el proyecto de Ley para Atracción de Inversiones. Esto constituye un acto irresponsable que impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y que perjudicará a los 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo.

La Cámara de Comercio de Quito, también se opuso a la decisión adoptada por la Asamblea. Su presidente, Carlos Loaiza, señaló que una Ley de Inversiones es un proyecto vital para cualquier país porque es el mecanismo para generar puestos de trabajo y crecimiento de la economía.

Para el sector productivo del país – indica el comunicado de esa entidad- es deprimente la insensibilidad de los legisladores de UNES, Pachakutik y la Izquierda Democrática que votaron por el archivo sin presentar argumentos sólidos para oponerse.