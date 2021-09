Transportistas urbanos de Quito aseguran que ya no pueden operar sus unidades

Las operadoras de transporte urbano de Quito piden la focalización del precio el combustible, insisten en que las compensaciones no les alcanzan para operar sus unidades. Aseguran que el aumento mensual del combustible los tiene la borde de la quiebra, pues comentan que ya no pueden operar sus unidades, por eso la mañana del domingo hicieron un pedido urgente al presidente Guillermo Lasso.

Indicaron que por ser autónomos no han participado activamente de las mesas de diálogos impulsadas por el Gobierno, por lo que solicitan ser escuchados. Sin embargo, ya adelantaron acciones, señalan que ninguna compensación les alcanza para mantenerse en operación.

“Si usted no cumple con lo ofrecido no haremos un paro, simplemente nuestras unidades no podrán dar los servicios”, comentó Jorge Yánez, dirigente transportistas.

Aseguran que a escala nacional serían 10 mil transportistas urbanos los que actualmente se ven afectados por este incremento, que en el caso de diesel, ya llegó a 1.65 centavos por galón.

Napoleón Cabrera, dirigente nacional, asegura que los diálogos con el gobierno siguen vigentes, por lo que hacen un llamado a agotar todos las conversaciones.

Se conoció además que la reunión de este sector con el Gobierno ya no se llevará a cabo este lunes, sino serán recibidos el miércoles. Los transportistas solicitaron al Gobierno la focalización del combustible, que al momento se maneja a través de un sistema de bandas con el que el precio varía mes a mes.