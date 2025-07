En medio de ese camino se topó con una serie de problemas como que faltaban firmas, normas APA, aprobaciones del Decanato o Rectorado y una gran cantidad de papeleos. "Un 30% del tiempo en que me demoré fue por trabas de la misma Facultad que no me daban facilidades". Por ejemplo, le dieron tribunal lector cuatro meses después de que terminó el texto final. De igual forma, hubo demoras en la asignación de tutor. "Solo en eso se me fueron casi nueve meses".

A esto se suma que le tocaba solicitar firmas y documentos de pagos de aranceles. También ir a otras facultades a pedir documentos. Tuvo que solicitar los certificados de que no debe ningún libro en las bibliotecas de las facultades de Filosofía y Derecho. "Allí se enojaban porque nos mandaban a todos los estudiantes de la Facso a sacar los papeles con ellos. Los funcionarios me reclamaban, me decían que en Comunicación Social también hay una secretaría y que no debía a ir a la de Derecho. Al final me ayudaban, pero con malestar".

Por este tipo de hechos, la mayoría de sus compañeros de su promoción optó por rendir el complexivo y se demoraron cuatro meses en acabar. Para Carrera, su graduación se hizo tortuosa porque su tutor tenía una sobre carga de alumnos. Asimismo, el tribunal lector le decía que faltaban firmas de Secretaría, tutor o Decanato y no le tramitaban con agilidad.

Esta realidad la viven los jóvenes de otras facultades de la Universidad Central que actualmente están tramitando sus tesis. En general, afrontan una serie de obstáculos como lentitud en la asignación de tutores y aprobación de los planes, por lo que no cumplen las fechas establecidas y deben pagar prórrogas o cursos de actualización de conocimientos. Cuando terminan los trabajos, les designan un tribunal tutor y tienen un plazo de 15 días para notificarles con la nota y rúbricas de evaluación, pero eso no se cumple y se demoran meses.

