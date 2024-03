¡Cuidado, el exceso de diplomas sobrevalora su hoja de vida y no puede conseguir empleo!

En Ecuador se han registrado -según datos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt)- 484 771 títulos de cuarto nivel. De ese número, 113 696 fueron obtenidos en el extranjero y 371 075 corresponden a universidades del país.

Esas cifras abarcan a quienes acumulan dos o tres maestrías en sus hojas de vida, pero al momento de aplicar por una plaza laboral en las empresas, les dicen a estos profesionales que están sobrecalificados y no pueden acceder a un puesto de trabajo.

Así lo vivió la química en alimentos Gabriela Capelo, de 38 años, quien también es auditora interna en sistemas de gestión de calidad y posee un masterado en la misma rama. En febrero, ella aplicó para un cargo de coordinadora de investigación y desarrollo en una empresa ubicada en Puembo. Cuando en Talento Humano revisaron su hoja de vida, le dijeron que tiene demasiada preparación y buscan un perfil de un profesional más junior. Le dijeron que el salario era de apenas USD 700 y que estaba sobrecalificada para el puesto.

Le puede interesar: Quito: 3 000 desempleados en el sector de bares, discotecas y karaokes por el toque de queda

En la actualidad, ella no tiene trabajo fijo y sus ingresos económicos dependen de los cursos virtuales que dicta por Internet con un amigo. Ha buscado hacer proyectos de certificación orgánica e importar comida y buscar certificaciones sanitarias, pero nada de eso se ha concretado. Cuenta que, en el ámbito de su carrera profesional, los salarios son bajos y, muchas veces, no superan los USD 800. "Hay lugares en los que te quieren pagar un poquito más del sueldo básico, no toman en cuenta los cursos o títulos que tengas".

En su maestría invirtió USD 7 300 y la sigue pagando porque la financió con un crédito del Banco del Pacífico. Eso es muy estresante para ella porque no tiene trabajo y su situación económica es apremiante.

Richard Camacho es ingeniero mecánico y licenciado en administración de empresas. También cursa un posgrado en dirección estratégica. Afirma que, para conseguir un sitio en donde pueda desempeñarse profesionalmente, ha tenido que ocultar uno de sus títulos. "Mi objetivo es tener cargos directivos. También me han dicho que el puesto es mío y me van a llamar para seguir con los trámites para vincularme a la compañía, pero nunca se vuelven a comunicar conmigo y todo queda en nada".

Le puede interesar: Los profesionales, ni con maestría, logran conseguir empleo en Ecuador