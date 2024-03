Los profesionales, ni con maestría, logran conseguir empleo en Ecuador

"Ahora, tener una maestría no es suficiente para conseguir empleo". A su juicio, en Ecuador existe una oferta demasiado grande de títulos de cuarto nivel y hace 10 años era positivo para dar clases en centros superiores y especializarse. "Se ha diversificado demasiado y no es una garantía para nada".

Eso es muy preocupante para Jhon Toro Ponce , presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (Feupe) . Considera que los centros superiores no se enfocan en la calidad de las maestrías, sino en cómo venderlas y eso provoca una saturación de posgradistas . "Conozco a compañeros con tres títulos de ese tipo que no tienen trabajo".

"Es la salida que encontramos para que todo se armonice", dijo el académico a Ecuavisa.com. "Las maestrías son óptimas para mejorar los niveles de especialización".

Contó que el pasado viernes mantuvo una reunión con autoridades de educación superior, en Quito, para identificar las necesidades de especialización que se requiere el país y que se articulen con los estándares de producción.

De su parte, la vicerrectora de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) de la sede en Quito, María Sol Villagómez, señaló que la empleabilidad es uno de los elementos más importantes en la demanda de estudios de maestrías. Se trata de jóvenes que buscan perfeccionarse tras terminar sus carreras y mejorar sus competencias. Además, en el mercado laboral, los posgrados son esenciales porque las compañías buscan personal calificado y que domine ciertas áreas para mejorar la productividad.

Mónica Heller es presidenta de la Cámara de Comercio de Quito y la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador que reúne a cerca de 8 000 agremiados. Explica que el 90% del empleo lo genera el sector privado y este ha sido castigado en los últimos años con las medidas que han tomado los gobiernos. "No hay voluntad y la inversión extranjera es casi nula en Ecuador. Si no se generan estructuras productivas, no habrá espacios laborales y no hay donde acoger a las nuevas generaciones de chicos profesionales".

Considera que Ecuador es hostil con el sector empresarial. Los problemas son los impuestos únicos y extraordinarios, los castigos a las utilidades y ahora con la aprobación de la Ley contra el Acoso Laboral que es ambigua y de difícil implementación, lo cual fomentará el desempleo y eso afectará a los posgradistas.

"El Estado no puede recibirlos porque es fallido y está quebrado. A esto se suma que el ámbito privado no tiene como crecer en el país porque le castigan y le envían el mensaje de que no hay inversión y no se quiere fortalecer la productividad. Por tanto, no hay como contratarlos", expresó la dirigente empresarial.

