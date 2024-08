Cuando acabó la secundaria en el colegio San Pío X de su ciudad natal, en 2018, buscó opciones para estudiar química pura y solo había en la Católica, Central y Yachay . "A la primera la descarté de inmediato por su alto costo económico, pero finalmente me decidí por la tercera y fue la mejor decisión que tomé". Ahora, se siente orgulloso de ser parte de las 11 cohortes (promociones) de graduados que suman 748 profesionales en las ingenierías de Agroindustria Alimentaria, Nanotecnología, Ciencias de la Computación y Materiales, así como Biología, Biomedicina, Física, Química, Matemática y Geología.

Prefieren no pensar en los altos índices de profesionales sin trabajo y la carencia de políticas públicas para mejorar esa realidad. Según los estudios del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) , el número de personas desempleadas con títulos de tercer nivel se incrementó a escala nacional. En el primer semestre del año pasado eran 75 089 y en la segunda mitad del 2024 pasaron a ser 85 152.

No obstante, ¿Cuál es realidad laboral de los graduados de ese centro superior frente a la alta tasa de desempleo que crece en el país? ¿Todos han conseguido trabajo rápidamente? ¿Cuántos han optado por conseguir títulos de cuarto nivel en el exterior tras finalizar su formación académica? Léalo en el siguiente reportaje...

Del total de graduados, el 9,8% no se encuentran realizando ninguna actividad referente al ámbito laboral o educativo , por motivos diversos. Algunos se han tomado un tiempo de descanso luego de sus estudios de maestría antes de ingresar a un doctorado. Otros están aplicando a becas en el exterior. Muy pocos no encuentran una oferta laboral afín a su área de formación.

Las autoridades de ese centro superior afirman que la mayoría de sus graduados se insertó con éxito al mundo laboral y se preparan para sacar títulos de cuarto nivel. Otros montaron sus propios proyectos. De acuerdo con los datos de la encuesta aplicada a graduados , a finales del año 2023, el 27,6% de ellos se encuentra trabajando, el 19,5% labora y estudia. El 43,1% no trabaja porque, al momento, está dedicado exclusivamente a programas de maestrías o doctorados.

Sigue un masterado en uno de los programas que oferta Yachay Tech. Sus amigos estudian en México, Argentina, talia, España y Europa . Algunos se desempeñan de fábricas de pinturas, farmacéuticas y otros ámbitos. Destaca que ya son varias generaciones de graduados y su universidad sigue vigente con gran imagen internacional en el ámbito académico. No ha cerrado como muchas personas se imaginan. "En Ecuador, nuestra universidad no es muy conocida, pero en el extranjero tiene bastante prestigio".

Para la física Doménica Garzón, de 25 años, las clases que recibió de inglés, a partir de quinto semestre, le abrieron puertas en instituciones internacionales y ahora sigue un doctorado en Illinois. Destaca que los trabajos de investigación que han realizado varios alumnos los han llevado a diferentes áreas científicas. Cita el caso de un compañero que labora en la industria de microchips en Viena.

No descarta la posibilidad de regresar al país cuando termine su doctorado. También desarrolló el proyecto Water-Y con Carlos Chipantiza. Se trata de un nanomaterial que ayuda a obtener y recolectar agua. Se puede aplicar en diferentes empresas y procesos de desalinización. Ahora, el objetivo es conseguir financiamiento internacional y tienen previsto aplicar un plan piloto en Galápagos.

La joven quiere ser parte del 25% de graduados que ya han alcanzado algún título de cuarto nivel, en su gran mayoría en otros países. Por ejemplo, Rurh University Bochum, Kansas State , Of Science and Technology of China, Paris-Saclay, de Barcelona, Politécnico de Milano, Politécnica de Madrid, Autónoma de México, Hamburgo, Arizona, entre otras.

También hay chicos que se hicieron acreedores a diversos tipos de becas internacionales con cobertura completa. Entre ellas destacan Fullbright, Erasmus Mundus, Fundación Carolina, Stipendium Hungaricum, becas de las propios centros superiores en donde cursan sus estudios como KAUST Fellowship.

