Uno de los mejores recuerdos que tiene luego del trasplante es que ya no debía volver a las diálisis, “Dejé las diálisis tras el trasplante del riñón. Por primera vez, disfruté ocho días de vacaciones, fue mi primer viaje luego de un proceso largo y cansado porque mientras estudiaba me hacía la diálisis”.

Tenía un problema hormonal y eso no permitía que le operen. “Me decepcionaba, lloraba solo, no me gustaba que me vean triste y decaído, quería demostrarles que estoy bien y tranquilo”.

Juan S., indica que quiso tatuarse el brazo de negro para tapar las marcas que le dejó las diálisis. “Son heridas que duelen pero que a la vez se convierten en una nueva esperanza”, dijo mientras destaca que su relación con los médicos que le trataron en el HCAM es buena, “los veo como amigos y cualquier duda que tengo les escribo”.

