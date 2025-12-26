Sociedad
26 dic 2025 , 15:07

Tercera jornada de vacunación contra la influenza será este domingo 28 de diciembre

El Gobierno refuerza la campaña porque las enfermedades respiratorias se intensifican entre noviembre y enero.

   
    Un hombre recibe la vacuna contra la influenza en Ecuador.( MSP )
Fuente:
propia
Juan Pinchao

Juan Pinchao
Este domingo 28 de diciembre se realizará la tercera jornada de vacunación contra la influenza en Ecuador.

En esta ocasión, la campaña está dirigida a toda la población. "Las vacunas son seguras y gratuitas", resaltó el Ministerio de Salud.

Los horarios para la inoculación serán de 10:00 a 16:00 en puntos estratégicos y centros de salud a escala nacional.

Aquí puede revisar los sitios a los que podrá acudir:

El Gobierno refuerza la campaña porque las enfermedades respiratorias se intensifican entre noviembre y enero.

Asimismo, se busca que más personas estén protegidas ante la circulación de la supergripe (variante K).

Hasta el 25 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud reporta una aplicación de 913 977 dosis contra la influenza.

