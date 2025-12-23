¿Qué hacer si te contagias de la influenza A(H3N2)? Esto recomiendan los doctores

Una nueva variante de la influenza A(H3N2), conocida como supergripe, ha generado alerta por su alta capacidad de contagio y mayor agresividad.

"Los síntomas más agudos hacen el calificativo, en definitiva, supergripe porque te manda a la cama más tiempo" indica César Paz y Miño, investigador de enfermedades infecciosas.

Esta variante presenta nuevas mutaciones que la hacen más fuerte y que se adapta más rápido a nuevas personas. Durante esta época del año, es habitual la circulación de gripes e influenza.

Sin embargo, al tratarse de una nueva variante, el sistema inmunológico no está adaptado para enfrentar el virus, por eso la principal medida de protección es la vacunación.

Una vez contagiado, los síntomas son similares a los de una gripe común, pero más intensos, fiebre, escalofríos, sudoración, cansancio y dolores musculares.

"Quédate en tu casa, evalúate, hidrátate. Existen antivirales para el tratamiento que deben administrarse en dosis adecuadas y bajo supervisión médica", recomiendan Paz y Miño.

Las autoridades de salud advierten que en ciertos pacientes con condiciones preexistentes, la enfermedad puede llegar a ser mortal. "Pacientes crónicos puede agravarse, una de las cuestiones que puede terminar con el paciente es una neumonía agresiva"

El primer caso de la nueva cepa se confirmó en el Austro del país el pasado 20 de diciembre.