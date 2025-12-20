Ecuador
Influenza A(H3N2): Ecuador confirma primer caso de la variante K, conocida como supergripe

El MSP pidió a la ciudadanía que mantenga medidas preventivas y que las poblaciones vulnerables acudan a vacunarse contra la influenza.

   
    Imagen de un empleado trabajando en una línea de producción de vacunas contra la influenza.( Charly Tribellau/AFP )
El Ministerio de Salud Pública informó que se ha confirmado el primer caso de influenza A(H3N2) variante K, que es conocida como supergripe a escala global, en Ecuador. Señalaron que fue detectada en el Austro, pero no indicaron en qué ciudad.

"Como Ministerio de Salud Pública, mantenemos activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional", reseña la Cartera de Estado en un comunicado.

Le puede interesar: Médicos descartan que la variante supergripe del A(H3N2) pueda desencadenar una pandemia

El paciente se encuentra bajo seguimiento médico, cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de infección respiratoria, manifestaron.

Instaron a la ciudadanía la importancia de mantener medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios. Asimismo, pidieron que, ante cualquier signo de alerta, acuda oportunamente a los servicios de salud.

Lea también: Estos son los síntomas de la influenza A(H3N2), raíz de la variante de la supergripe

También recordaron que la vacunación contra la influenza continúa disponible de manera gratuita en los centros de salud del país, especialmente para los grupos prioritarios.

Síntomas de la supergripe

La principal característica de esta variante de la supergripe es que el contagio es más rápido y afecta a un mayor número de personas.

La versión común de esta influenza sí circula de manera estacional en el país. De acuerdo con la última gaceta epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), se han presentado 195 casos hasta el sábado 13 de diciembre.

Médicos explican que la influenza A(H3N2) tiene los siguientes síntomas:

  • Fiebre inmediata de 39 a 40 grados
  • Fuerte y persistente congestión nasal
  • Tos seca y agotamiento
