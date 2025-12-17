Médicos descartan que la variante supergripe del A(H3N2) pueda desencadenar una pandemia

Los especialistas descartan que la variante K, del virus de la influenza A(H3N2), bautizada como supergripe, pueda desencadenar una pandemia, como la del coronavirus en 2020.

Su mensaje es de tranquilidad, pero acompañado de un llamado a mantener los cuidados básicos, pues existe una población que está más expuesta a contagiarse.

"Es que para los grupos vulnerables, que le dé este tipo de afectación, pueden haber complicaciones propias del virus o complicaciones por las enfermedadades que los pacientes tengan", indica Washington Alemán, médico infectólogo.

Iván Chérrez, neumólogo alergólogo de la UEES Clinic, explicó que las personas menores a cinco años, mayores a 65 años y quienes tienen alguna condición crónica conforman los grupos vulnerables.

Ante esta razón, las campañas de vacunación le dan prioridad a estas poblaciones, siendo una estrategia que, insisten los médicos, es la piedra angular de la prevención.

"Antes en la pandemia del coronavirus, todo el mundo se ponía la vacuna de la gripe. El que quería el que necesitaba y el que no necesitaba. Así que hay que volver a ese mismos criterios usar la vacunación", sostuvo Chérrez.

Alemán reseñó que es probable que el virus de la supergripe no afectará a las personas que están vacunadas contra la influenza.

Los cuidados esenciales para protegerse de este y otros virus estacionales no han cambiado. Son las mismas medidas preventivas que aprendimos durante la pandemia y que siguen siendo nuestra mejor defensa.

El aislamiento si tenemos síntomas graves, lavado de manos y el uso de mascarilla en espacios cerrados y centros de salud.