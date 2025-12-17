Médicos descartan que la variante supergripe del A(H3N2) pueda desencadenar una pandemia

<b>Los especialistas descartan que la variante K, del<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/nueva-variante-influenza-ah3n2-supergripe-esta-ecuador-DB10550461 target=_blank> virus de la influenza A(H3N2)</a>, bautizada como supergripe</b>, pueda desencadenar una pandemia, como la del coronavirus en 2020. Su mensaje es de<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/estos-son-sintomas-influenza-ah3n2-LD10572449 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/instituto-nacional-salud-publica-ecuador-refuerza-lvigilancia-epidemiologica-gripe-h3n2-MC10562790 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>