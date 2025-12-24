Primer caso de supergripe en Ecuador se originó por familiares llegados de España

El primer caso de <b>supergrip</b>e o <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/influenza target=_blank>influenza A(H3N2)</a> variante K registrado en un <b>niño </b>en Ecuador ocurrió por el <b>contagio de familiares procedentes de España</b>, informó este miércoles 24 de diciembre el <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/que-hacer-contagio-influenza-ah3n2-variante-supergripe-IN10595951 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/vacunacion-ecuador-influenza-gripe-JN10593947 target=_blank></a>