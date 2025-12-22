La demanda de vacunas contra la influenza aumenta en Ecuador

La demanda de vacunas contra la influenza aumentó en Ecuador tras la confirmación del primer caso de la variante K de la influenza AH3N2. Hasta la mañana de este lunes 22 de diciembre, 772 700 personas se habían inoculado en todo el país, casi la mitad de ellas durante la jornada del domingo, según cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), que asegura que el abastecimiento está garantizado.

La segunda jornada del Vacunatón, realizada este domingo, evidenció el incremento del interés ciudadano por la vacunación. La campaña nacional comenzó el 29 de noviembre y ese día, de acuerdo con el MSP, apenas se aplicaron 671 dosis. Quince días después, durante el primer Vacunatón del domingo 14 de diciembre, la cifra subió a 56 495 dosis.

Sin embargo, tras conocerse la llegada de la denominada supergripe al país, la siguiente jornada registró una asistencia masiva. Solo el domingo anterior se aplicaron 316 845 dosis, lo que representa el 41 % del total de personas vacunadas a nivel nacional hasta el momento.

Guayas, seguido de Pichincha y Manabí, son las provincias con mayor número de personas inmunizadas. El MSP aseguró que cuenta con las dosis necesarias para cubrir la demanda: se adquirieron 680 000 vacunas pediátricas y 3,9 millones para adultos, es decir, un total de 4,58 millones de dosis, y no está prevista la compra de más.

Cristina Jácome, directora nacional de Inmunizaciones, afirmó que el número de vacunas es suficiente y aclaró que esta variante de influenza no es más grave. "No es como el covid", señaló.

Las dosis llegaron al país en tres vuelos, el último de los cuales aterrizó el sábado. Este lunes 22 de diciembre, la vacunación continúa en los 1.900 centros de salud del país, según constató Ecuavisa en recorridos realizados tanto en Quito como en Guayaquil. El Ministerio indicó que, si por la alta demanda las vacunas se agotan en algún punto, el reabastecimiento se realiza de inmediato.

Por el momento, no existe una fecha definida para el próximo Vacunatón.