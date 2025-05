Porque sí, aún hay más. En casa, la espera su hijo, con deberes escolares y hambre de cena. Mientras cocina, revisa tareas, alista mochilas y comparte los momentos más valiosos del día. Pero no lo hace sola.

Después de 12 horas de trabajo frente a sistemas, pantallas y mapas gigantes, Pamela se transforma. Se pone sus zapatillas deportivas y dedica una hora al crossfit. “Es mi cable a tierra. Me ayuda a liberar estrés y sentirme con más energía para lo que sigue del día”.

Pamela no tiene niñera . Se apoya en su hermana para cuidar a su hijo cuando ella está en turno. “Uno aprende a organizarse. No siempre se llega a todo, pero uno lo intenta”, dice con honestidad.

A las cinco de la mañana ya está de pie. En casa, el primer café la prepara para una jornada que recién comienza. Pamela Henríquez tiene 36 años, un hijo de siete , y una agenda diaria que parece no tener pausas.

Y cuando la casa por fin parece en silencio, Pamela prende su computador y estudia italiano. “A veces me siento agotada, pero también realizada. Hay días que salen perfectos y otros no tanto. No por eso somos malas madres. Solo somos mujeres haciendo nuestro mejor intento”.

En medio de apagones, rutinas y nuevas lenguas, Pamela representa a la madre ecuatoriana moderna. No busca la perfección. Busca hacer que cada minuto cuente. Y lo logra.