El Gobierno expide el Reglamento de Carrera Sanitaria que contempla mayores beneficios para los profesionales de la salud

Ecuador ya cuenta con un Reglamento de la Carrera Sanitaria. El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 159, que expide la normativa para mejorar las condiciones de trabajo e implementar incentivos para los profesionales de salud.

El Reglamento fue construido en mesas de trabajo y con la participación de sociedades científicas, gremios, instituciones del Ejecutivo, instituciones de Educación Superior y el Consejo Nacional de Salud (Conasa).

La normativa vigente establece las bases fundamentales para un régimen de carrera sanitaria que, según el Ministerio de Salud Pública (MSP), posibilitará el desarrollo profesional y la retención del talento humano en salud.