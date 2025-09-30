Sociedad
El Gobierno expide el Reglamento de Carrera Sanitaria que contempla mayores beneficios para los profesionales de la salud

El Reglamento fue construido en mesas de trabajo y con la participación de sociedades científicas, gremios y otras instituciones.

   
Ecuador ya cuenta con un Reglamento de la Carrera Sanitaria. El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 159, que expide la normativa para mejorar las condiciones de trabajo e implementar incentivos para los profesionales de salud.

El Reglamento fue construido en mesas de trabajo y con la participación de sociedades científicas, gremios, instituciones del Ejecutivo, instituciones de Educación Superior y el Consejo Nacional de Salud (Conasa).

La normativa vigente establece las bases fundamentales para un régimen de carrera sanitaria que, según el Ministerio de Salud Pública (MSP), posibilitará el desarrollo profesional y la retención del talento humano en salud.

Jornadas especiales, evaluaciones y otros componentes

El reglamento tiene por objeto regular el ingreso al régimen y a la carrera sanitaria para toda la Red Pública Integral de Salud y demás instituciones públicas, en donde laboren profesionales de la salud de atención directa.

Otros de los beneficios es la aplicación de jornadas especiales, incentivos, niveles de gestión, escalafón, entre otros procesos que beneficiarán a los profesionales de la salud. Además de mejorar las condiciones de aquellos profesionales, reconociendo su experiencia, competencias y conocimientos, en el marco de los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución del Ecuador.

Los procesos de evaluación del desempeño serán anuales bajo los parámetros y calificación del ente rector en trabajo y la Autoridad Sanitaria Nacional, considerando los principios de igualdad, equidad, transparencia y objetividad.

