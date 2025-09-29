Salud y Belleza
29 sep 2025 , 10:40

Día Mundial del Corazón: Hábitos que pueden salvar tu vida

Cada año, más de 20 millones de personas mueren por enfermedades cardiovasculares, pero la mayoría de estos casos se pueden prevenir con cambios en el estilo de vida

   
    Día mundial del corazón ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha impulsada por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la OMS y la Unesco para generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud cardiovascular.

Según datos de la organización, más de 20 5 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se estima que 8 de cada 10 muertes prematuras podrían evitarse con controles médicos a tiempo y la adopción de hábitos más saludables.

En el marco de esta jornada, especialistas recuerdan cinco decisiones clave que todos podemos aplicar en la vida diaria:

  • Moverse a diario: Al menos 30 minutos de actividad moderada como caminar, andar en bicicleta o bailar ayudan a fortalecer el corazón.
  • Alimentarse bien: Priorizar frutas, verduras y cereales integrales, y reducir grasas saturadas disminuye el riesgo de infartos.
  • Dormir lo suficiente: Descansar entre 7 y 9 horas mejora la presión arterial y protege el sistema circulatorio.
  • Dejar de fumar: El tabaco es uno de los principales enemigos del corazón y abandonar este hábito reduce de inmediato el riesgo cardiovascular.
  • Controlar el estrés y la presión arterial: Técnicas como yoga, meditación o respiración consciente ayudan a mantener el equilibrio, mientras que los chequeos médicos permiten detectar problemas a tiempo.

    El Día Mundial del Corazón se celebra cada 29 de septiembre desde el año 2000, cuando la campaña fue lanzada durante los Juegos Olímpicos de Sídney. Este 2025 marca el 25 aniversario de la fecha, que busca impulsar un cambio global en favor de corazones más sanos y vidas más largas.

