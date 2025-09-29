Día Mundial del Corazón: Hábitos que pueden salvar tu vida

Este 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha impulsada por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la OMS y la Unesco para generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud cardiovascular.

Según datos de la organización, más de 20 5 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se estima que 8 de cada 10 muertes prematuras podrían evitarse con controles médicos a tiempo y la adopción de hábitos más saludables.

En el marco de esta jornada, especialistas recuerdan cinco decisiones clave que todos podemos aplicar en la vida diaria: