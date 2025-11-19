Investigadores de tratamientos contra el cáncer se reúnen en Quito

El <b>objetivo de lo investigadores es ofrecer posibles tratamientos</b> que sean más efectivos y menos tóxicos con ayuda de la unidad universitaria que investiga el cáncer de manera integral, desde el <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ecuador-madres-lucha-contra-cancer-AY9313130></a> <b></b><a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lucha-contra-el-cancer&amp;ved=2ahUKEwjIkdu5jv-QAxX7TjABHa4IGTwQFnoECBkQAQ&amp;usg=AOvVaw23aMWGP8gTuF-4miRhu087></a>