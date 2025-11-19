Sociedad
Investigadores de tratamientos contra el cáncer se reúnen en Quito

Los expertos ofrecieron detalles de nuevos posibles tratamientos que sean más efectivos y menos tóxicos.

   
    Una de las intervenciones sobre el cáncer.( Cortesía )
Investigadores y diferentes profesionales expertos en tratamientos contra el cáncer se reúnen en Quito para presentar sus avances en terapias para tratar la enfermedad.

Scott W. Lowe (MSKCC, EE.UU.), David Tuveson (CSHL, EE.UU.), Jean-Christophe Marine (VIB-KU Leuven, Bélgica), Juan Iovanna (INSERM, Francia), y Amaia Lujambio (Mount Sinai Hospital, EE.UU.) son algunos de los investigadores internacionales que llegaron a la capital.

Los expertos ofrecieron posibles tratamientos que sean más efectivos y menos tóxicos.

El encuentro de los científicos empezó el lunes 17 y termina este miércoles 19 de noviembre en el campus UDLA Park de Quito.

La casa de estudios destacó la importancia del evento, pues en 2022 se calcularon 20 millones de personas con cáncer a escala mundial.

El encuentro se realiza en el campus UDLA Park de Quito.
El encuentro se realiza en el campus UDLA Park de Quito. ( Cortesía )

El objetivo de lo investigadores es ofrecer posibles tratamientos que sean más efectivos y menos tóxicos con ayuda de la unidad universitaria que investiga el cáncer de manera integral, desde el genoma hasta la terapia personalizada.

Este evento ha sido catalogado como una oportunidad para transformar la mirada en se entiende y se trata el cáncer. En un mundo donde esta enfermedad afecta a millones de personas, los avances científicos presentados en Symposia tienen el poder de abrir nuevas fronteras en la lucha contra el cáncer.

Los participantes tendrán acceso exclusivo a investigaciones de vanguardia, podrán interactuar directamente con los líderes del campo y compartir su experiencia con colegas de todo el mundo.

