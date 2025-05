Cuando le dijeron su diagnóstico, la doctora no le dio garantías. El camino -porque María José no lo denomina lucha- no iba a ser fácil. Su familia ha sido el motor para continuar en los tratamientos, entrando y saliendo del hospital.

Como su hija tenía 4 años cuando le dijeron que tenía cáncer, ella solo pidió tener fuerzas para verla terminar la escuela. Ahora cursa el colegio y está segura que la verá graduarse de bachiller. "El apoyo familiar es muy importante, mi hija me apoya, mi esposo y mi familia me apoyan", expresó.

En esta lucha contra el cáncer, Cinthia ha tenido momentos de miedo, no por ella, sino por lo que pueden sentir sus pequeños que aún van a la escuela. "Yo tenía miedo que los molesten los compañeros por verme sin cabello, pero la más pequeña me abrazó y me dijo que no le importaba, que así tiene dónde darme más besitos", expresó.