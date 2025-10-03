Estudiantes protagonizan violenta pelea en plena vía pública en El Carmen, Manabí​

Una lamentable escena de violencia escolar fue registrada este lunes en una de las calles principales de Ciudad del Carmen, cuando dos estudiantes de una institución educativa local protagonizaron una pelea física que fue grabada por varios testigos y rápidamente difundida a través de redes sociales.

En las imágenes, que se hicieron virales en cuestión de horas, se observa a las dos adolescentes vestidas con el uniforme del colegio peleando en el suelo mientras se golpean y se jalan del cabello con violencia. Lo más alarmante del caso es la reacción de las personas presentes: tanto menores de edad, presuntamente compañeros de las involucradas, como adultos moradores del sector, observaron el enfrentamiento sin intervenir, e incluso se escucha a algunos alentando a las jóvenes a continuar con la pelea.

La escena se prolongó por varios segundos hasta que, finalmente, dos hombres decidieron intervenir para separarlas. Sin embargo, la agresividad de las estudiantes era tal que ni siquiera con la intervención de los adultos dejaban de forcejear, aferrándose con fuerza al cabello de la otra.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la institución educativa ni de las autoridades competentes, algunos medios de comunicación locales señalaron que el conflicto se habría originado por disputas personales relacionadas con el interés romántico de ambas estudiantes en un joven habitante del mismo sector. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada.