Día de los Difuntos en Ecuador | La carga emocional que implica trabajar de cerca con la muerte y las secuelas que deja en las familias

Este domingo 2 de noviembre de 2025 se conmemora, en Ecuador y el mundo, el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/dia-de-los-difuntos target=_blank>Día de los Difuntos</a></b>. Miles de familias visitan a sus seres queridos en los cementerios y oran en su memoria. Del otro lado<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/familiares-victimas target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/quito-panteoneros-de-san-diego-palparon-el-dolor-de-las-familias-en-la-pandemia-DD3566137 target=_blank></a></b>