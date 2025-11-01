Feriado de Noviembre | Estos son los lugares que debes visitar en Cuenca y sus alrededores

Cuando noviembre llega a Ecuador, todas las miradas giran hacia una ciudad que se viste de gala como ninguna otra: Cuenca. La capital azuaya celebra sus 205 años de Independencia y lo hace con una agenda que fusiona la solemnidad del Día de los Difuntos con la algarabía de sus propias fiestas.

Debes visitar su Parque Calderón, ubicada frente a la imponente Catedral de Cuenca. Allí se desarrollará la tradicional Parada Cívico-Militar el 3 de noviembre.

Asimismo, tienes que caminar junto al río Tomebamba, con sus casas colgadas y el sonido del agua. Esas características la convierten en el plan perfecto para el atardecer.

Por la tradición del Día de los Difuntos, la colada morada y las guaguas de pan se toman las cafeterías y panaderías. Si bien las encontrarán en todas partes, te recomendamos el histórico mercado 10 de Agosto.

Si necesitas un respiro de la ciudad, a solo 45 minutos te espera el Parque Nacional El Cajas. Puedes hacer una caminata corta alrededor de la Laguna de la Toreadora o simplemente disfrutar del silencio y la majestuosidad de su paisaje.

Si tienes un día extra, aprovecha para explorar dos cantones cercanos, famosos por sus artesanos.

Chordeleg: Conocido como la "capital de la filigrana". Es un pueblo pequeño donde cada tienda brilla por sus increíbles trabajos en oro y plata. Es el lugar perfecto para comprar joyas únicas y ver a los artesanos trabajar en vivo.

Gualaceo: Un valle fértil famoso por sus orquídeas, sus tejidos (las famosas "macanas" o chales) y, por supuesto, su comida. No te vayas sin probar el hornado en el mercado local.