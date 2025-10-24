Cuenca inició sus fiestas con la elección de su nueva reina

Cuenca encendió la celebración por sus 205 años de independencia con la elección de Martina Guzmán como Reina de Cuenca 2025 y la presentación de una agenda con 230 eventos, marcando el inicio de una fiesta cargada de música, tradición y orgullo azuayo.

Bajo las luces del Teatro Carlos Cueva Tamariz, la capital del Azuay eligió a su nueva reina. Martina Guzmán, de 24 años, es diseñadora de interiores y máster en diseño comercial. Su coronación dio inicio a las festividades patrias, en una noche que contó con la participación de ocho candidatas y un escenario que respiró orgullo cuencano.

"Es un compromiso muy grande donde el amor, la empatía florece, también el servicio y el corazón hacia la ciudad", expresó la flamante reina. Ahora, Martina encabezará los actos cívicos y culturales programados para noviembre.

La mañana de este viernes 24 de octubre, la Alcaldía de Cuenca presentó una agenda con 230 actividades, que incluyen ferias, exposiciones, danzas folclóricas, conciertos de vallenato y rock, y festivales gastronómicos. El lema de este año, "Cuenca, la ciudad premium", propone una experiencia turística más cercana y auténtica.

Se distribuirán 10 000 agendas físicas en el casco histórico, y esta edición incluye el Pasaporte Cuenca, una ruta que invita a recorrer 21 espacios emblemáticos de la ciudad. Quienes completen los sellos participarán en sorteos de premios económicos y viajes.

"Para que puedan visitar varios espacios de Cuenca y, al final del día, con apoyo de la empresa privada, vamos a sortear pasajes a Galápagos y también premios económicos", explicó Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. La agenda también estará disponible en la página web del municipio.

Para garantizar la seguridad durante las celebraciones, 300 efectivos entre agentes de tránsito, Guardia Ciudadana y bomberos estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad.