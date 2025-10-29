Halloween en Quito: tumbas y relatos en el Cementerio de La Magdalena

Este sábado 1 de noviembre, a las 14:30, los visitantes podrán participar de un recorrido cultural por el Cementerio de La Magdalena, en el sur de Quito. El Municipio destacó que este es un espacio "cargado de memoria, historia y simbolismo".

Esta actividad forma parte de la muestra temporal Umbrales de las vidas que no vemos, del Museo de la Ciudad (MDC), a propósito del Día de los Difuntos.

El acceso al recorrido está incluido con la entrada al museo y es de USD 4 adultos y USD 2 estudiantes; los adultos mayores no pagan.

Durante la visita, además, se podrá participar en el Festival de las Ánimas, organizado por la comunidad del barrio.