Halloween en Quito: tumbas y relatos en el Cementerio de La Magdalena

Esta actividad forma parte de la muestra temporal Umbrales de las vidas que no vemos, del Museo de la Ciudad (MDC), a propósito del Día de los Difuntos.

   
    El sábado 1 de noviembre, a las 14h30, se realizará un recorrido cultural por el Cementerio de La Magdalena.( Municipio de Quito )
Este sábado 1 de noviembre, a las 14:30, los visitantes podrán participar de un recorrido cultural por el Cementerio de La Magdalena, en el sur de Quito. El Municipio destacó que este es un espacio "cargado de memoria, historia y simbolismo".

El acceso al recorrido está incluido con la entrada al museo y es de USD 4 adultos y USD 2 estudiantes; los adultos mayores no pagan.

Durante la visita, además, se podrá participar en el Festival de las Ánimas, organizado por la comunidad del barrio.

El recorrido

La experiencia inicia dentro del Museo de la Ciudad, con un recorrido por la exposición que resignifica el legado Durini, los oficios funerarios y el arte textil.

Esta primera etapa invita a los visitantes a adentrarse en la comprensión de la muerte, conectando esta mirada con la historia y las memorias que se conservan en la cultura funeraria popular.

La siguiente parte es en el Cementerio de La Magdalena, calificado por el Municipio como un ejemplo emblemático de patrimonio funerario gestionado por la comunidad.

En este espacio, los oficios funerarios y las historias de quienes descansan allí cobran vida, creando un vínculo directo entre la exposición y el patrimonio vivo del camposanto.

La actividad invita a vivir la cultura y la memoria de Quito de manera profunda, combinando recorrido, aprendizaje y reflexión en un mismo espacio. Es una oportunidad para conectar con la historia del Cementerio de La Magdalena, las tradiciones funerarias y el arte popular, mientras se comparte un encuentro comunitario que enriquece la comprensión del patrimonio de la ciudad.

