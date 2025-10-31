Guayaquil
31 oct 2025 , 13:20

Día de los Difuntos 2025: Estos son los horarios de los cementerios en Guayaquil, Durán y Samborondón

En Guayaquil, Durán y Samborondón, los camposantos han anunciado agendas especiales por esta fecha. Revísalas aquí.

   
    Imagen del interior del Cementerio Patrimonial de Guayaquil.( Cementerio Patrimonial de Guayaquil )
Con la cercanía del 2 de noviembre, miles de ecuatorianos se preparan para conmemorar el Día de los Difuntos visitando los cementerios para honrar la memoria de sus familiares y amigos.

En Guayaquil, Durán y Samborondón, los camposantos han anunciado agendas especiales por esta fecha. Si usted planea acudir a estos recintos sagrados, aquí le presentamos los horarios disponibles.

Le puede interesar: El Día de los Difuntos en Ecuador y México, dos países que comparten tradiciones

El Cementerio Patrimonial de Guayaquil, mejor conocido como Cementerio General, estará abierto de 07:00 a 19:00 durante los días de feriado, anunció la Junta de Beneficiencia de Guayaquil.

Andrea Icaza, gerenta de marketing de los servicios exequiales del cementerio, detalló que nueve de las 15 puertas del camposanto servirán como acceso: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 15.

En Guayaquil, los cementerios municipales Ángel María Canals (del suburbio), Pascuales, Casuarina, Posorja y Tenguel, atenderán al público de 08:30 a 17:00.

Lea también: Día de los Difuntos: el arte funerario de Guayaquil perdura en el tiempo

Allí, el domingo 2 de noviembre, se celebrarán misas por el Día de los Fieles Difuntos a las 10:00 y a las 12:00, en la puerta 3 del camposanto.

El Panteón Metropolitano, ubicado en la Vía Perimetral a la altura de la avenida del Bombero, tambien abrirá de 07:00 a 19:00 y el domingo 2 de noviembre se oficiará una misa especial al mediodía.

En el Parque de La Paz de La Aurora, la atención será de 08:00 a 19:00, con misas y actividades del recuerdo a lo largo de la jornada.

Los Parques de la Paz de Durán, El Fortín y Pascuales atenderán de 09:00 a 13:30, también con misas conmemorativas.

Revise: Feriado de Noviembre: Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca marcan la última festividad extendida de 2025

Mientras que en el cementerio Jardines de Esperanza, el horario será de 07:00 a 18:00. El domingo 2 de noviembre se celebrarán dos misas: una a las 11:00, presidida por monseñor Luis Gerardo Cabrera, y otra a las 16:00, a cargo del capellán del camposanto.

Además, los cementerios públicos y privados atenderán solo de 09:00 a 16:00 durante el feriado.

