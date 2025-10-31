Día de los Difuntos 2025: Estos son los horarios de los cementerios en Guayaquil, Durán y Samborondón

Con la cercanía del 2 de noviembre, miles de ecuatorianos se preparan<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/dia-difuntos-conoce-origen-y-tradiciones-que-acompanan-FH10357233#:~:text=Cada%202%20de%20noviembre%2C%20Ecuador,lo%20ancestral%20y%20lo%20contempor%C3%A1neo. target=_blank> para conmemorar el Día de los Difuntos</a></b> visitando los cementerios para honrar la memoria de sus familiares y amigos. En Guayaquil,<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/dia-difuntos-ecuador-dia-muertos-mexico-NH10359062 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/precios-lapidas-guayaquil-entre-100-y-600-material-diseno-DH10350461 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/feriado-noviembre-difuntos-independencia-cuenca-ultima-festividad-extendida-2025-OB10336910 target=_blank></a></b> <b></b>