Zamora Chinchipe: 12 integrantes de Los Lobos, sentenciados a 34 años y ocho meses por terrorismo

En sus investigaciones, la Fiscalía estableció que el Grupo de Delincuencia Organizada Los Lobos auspiciaba las acciones terroristas que 12 personas ejecutaban en el sector de Chinapintza, parroquia Nuevo Quito en Zamora Chinchipe.

Con prueba testimonial, pericial y documental, la entidad demostró que ellas son responsables de mantener en zozobra a la población de esa localidad, que también era víctima de extorsiones a cambio de seguridad.

El fiscal que manejó el caso mencionó una pericia de extracción de información a los teléfonos celulares de los procesados. En estos dispositivos –dijo– se encontraron imágenes individuales en los que aparecen los acusados portando armas de fuego.

​Le puede interesar: La casa en Samborondón que unió a Leandro Norero con Xavier Jordán

El investigador mencionó al Tribunal que, de los teléfonos periciados, se materializó un video que captó la tortura y muerte violenta de un hombre al que identificaban con el alias de Muñeco, a quien le pedían información sobre el lugar de residencia de su proveedor de sustancias estupefacientes: las imágenes captaron el descuartizamiento.

Fiscalía citó –además– los testimonios de los agentes de Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que ejecutaron el operativo en una zona minera de Chinapintza, que derivó en la captura de 14 personas.

En esta intervención se incautaron armas largas y cortas, así como municiones de grueso calibre, granadas, radios de comunicación, entre otras evidencias.

También se expuso los testimonios de testigos protegidos, quienes fueron intimidados y extorsionados por los sentenciados.

El Tribunal que conoció la causa dictó sentencia de 34 años y ocho meses de privación de la libertad para Luis C., Segundo C., José S., Jéfferson R., Carlos E., Émerson N., Francisco N., Steven C., Josué L., Anderson V., Hólger A. y Rogelio R.

También se les impuso una multa de 1 000 salarios básicos unificados.

Le puede interesar: Los sospechosos del asesinato a cinco secuestrados en Ayampe recibieron prisión preventiva