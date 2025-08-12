Seguridad
12 ago 2025 , 22:24

Violento robo con muerte en Manta: cinco sospechosos con prisión preventiva y un adolescente con internamiento preventivo

El incidente ocurrió, en el sector de El Murciélago, en donde se reportó un robo en el cual una persona resultó herida por impactos de bala

   
Seis personas, incluido un adolescente, son procesadas por su presunta responsabilidad en el delito de robo con resultado de muerte. Se dictó prisión preventiva para Joseline G., Dayana F., Nexar G., Víctor Ch. y Ángel C., y se ordenó internamiento preventivo para la persona menor de edad involucrada.

El fiscal a cargo de las invetigaciones señaló que el incidente ocurrió, en el sector de El Murciélago, en donde se reportó un robo en el cual una persona resultó herida por impactos de bala.

Con la información obtenida en el lugar, se identificaron las características del vehículo en el que se movilizaban los presuntos autores, que fue localizado a pocos kilómetros. En la intervención policial, los ocupantes del automotor indicaron que arrojaron los objetos robados en un terreno baldío. Luego de la inspección, estos objetos, junto con el arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho, fueron encontrados, por lo que se procedió a su aprehensión.
Un allegado de la víctima se acercó al sitio, reconoció los objetos robados e informó que la persona herida había fallecido en una casa de salud a causa de las heridas provocadas.

Audiencia de calificación de flagrancia

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó el acta de levantamiento del cadáver y el protocolo de autopsia, que demostraron la materialidad del delito. Además, se expusieron las versiones de los policías que participaron en el operativo y aprehendieron a los seis procesados.

También se dio a conocer el resultado de una pericia preliminar balística que estableció relación entre el arma encontrada y la que habría causado la muerte de la víctima. A ello se sumaron el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias, entre ellas los objetos robados.

El juez dictó prisión preventiva, sustentándose en los elementos de convicción presentados en la audiencia.

Las evidencias fueron expuestas en otra audiencia ante un juez especializado, quien dictó internamiento preventivo para el adolescente, de 16 años.

