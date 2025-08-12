Violento robo con muerte en Manta: cinco sospechosos con prisión preventiva y un adolescente con internamiento preventivo

Seis personas, incluido un adolescente, son procesadas por su presunta responsabilidad en el delito de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/robo-con-muerte target=_blank>robo con resultado de muerte</a></b>. Se dictó prisión preventiva para Joseline G., Dayana F., Nexar G.,<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/violencia-ha-frenado-movimientos-politicos-manabi-HY9919485 target=_blank></a></b>